Kleiner Lippenbär im Zoo erstmals im Außengehege

Der kleine Lippenbär im Berliner Zoo hat erstmals das Außengehege erkundet. Bei strahlendem Sonnenschein tapste das drei Monate alte Männchen mit Mutter Kaveri am Montagvormittag durch das Gehege in Tiergarten. Am Heiligabend vergangenen Jahres war der kleine schwarze Bär zur Welt gekommen. Einen Namen hat der Vierbeiner mit dem charakteristischen Knutschmund bislang noch nicht. Der Zoo wollte im Laufe des Tages drei Namens-Vorschläge bekanntgeben, wie eine Sprecherin sagte. Ihre langen Lippen nutzen die Bären laut der Tierschutzorganisation WWF, um damit Honig und Insekten aufzusaugen. Die in Südostasien beheimatete Art gilt als gefährdet.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen