Auf Schwarz gesetzt und Rot gesehen

Ein 39-Jähriger wollte in einem Casino in Mitte nicht einsehen, dass die Kugel beim Roulette auf Rot landete - hatte er doch einen vierstelligen Betrag auf Schwarz gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, holte sich der Mann am Sonntagabend seinen Einsatz zurück und rannte davon. Der Sicherheitsdienst hielt ihn auf und warf ihn zu Boden. Doch der Verlierer gab noch immer nicht auf, schlug den Ordner ins Gesicht und floh mit dem Geld. Wenig später fand ihn die Polizei mit einem Nasenbeinbruch und mehreren Prellungen im Gesicht in einem Krankenhaus - und nahm ihn fest. Er musste das Geld zurückgeben und sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

