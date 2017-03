Unfall bei Radrennen: Verletzte außer Lebensgefahr

Vier Verletzte - und noch einige offene Fragen. Nach dem schweren Unfall bei einem Radrennen am Wannsee steht aber fest, dass niemand mehr in Lebensgefahr ist.

Berlin (dpa/bb) - Einen Tag nach dem schweren Unfall bei einem Radrennen in Berlin-Wannsee sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Zudem wurden nun mehr Details dazu bekannt, wie das Auto, das den Unfall verursachte, auf die Rennstrecke gelangte.

Nach Informationen der «Berliner Morgenpost» saßen in dem Wagen zwei befreundete Paare, die von einem Ausflug aus Potsdam kamen und am Wannsee essen gehen wollten. Ein Ordner habe ihnen die eigentlich abgesperrte Straße freigegeben und das Auto durchgewunken, sagte der Autofahrer der Zeitung.

Der 51-Jährige sei kurz vor dem Unfall auf dem Nikolskoer Weg Richtung Pfaueninsel gefahren, teilte die Polizei mit. Am Moorlakeweg hielt er an. Dort hätten ihn Polizisten wegen des Radrennens aufgefordert, sofort von der Straße zu fahren. In diesem Moment seien die Radfahrer bereits um die Kurve gekommen.