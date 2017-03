dpa

Unfall bei Berliner Radrennen: Verletzte außer Lebensgefahr

Nach dem Unfall bei einem Radrennen in Berlin-Wannsee besteht für keinen der Verletzten mehr Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Zwei Teilnehmer des Rennens waren am Sonntag ungebremst gegen ein Auto gefahren, das hinter einer Linkskurve auf der Strecke gestanden hatte. Ein weiterer Radfahrer konnte ausweichen, stieß dadurch aber mit einem Ordner zusammen, wobei sich beide verletzten. Alle vier Verletzten kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Sonntag hatte es geheißen, dass ein Verletzter in Lebensgefahr schwebe. Wieso das Auto auf der Strecke stand, war am Montagmorgen noch unklar.

Letzte Änderung: Montag, 27. März 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

