Zehntausende Einsätze gegen Ratten

Bei Rattenbefall rücken sie an: Schädlingsbekämpfer haben in Berlin gut zu tun. Sie legen tausendfach Köder aus. Die Wasserbetriebe erproben zudem wieder neue Methoden gegen die Nager.

Berlin (dpa/bb) - Manchmal sieht man sie im Halbdunkel über die Straße huschen, mal an Mülltonnen und in Parks. Eine niedrige einstellige Millionenzahl an Ratten tummelt sich nach Schätzungen in Berlin, aber genau weiß es niemand. Ein Anhaltspunkt für den großen Aufwand, den sie mit sich bringen, ist eine aktuelle Statistik des Landesverbands des Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verbandes, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin sind für das vergangene Jahr 11 680 Rattenbekämpfungen ausgewiesen - nur etwas weniger als im bisherigen Rekordjahr des Verbandes 2015 mit 12 245 Einsätzen gegen Ratten.