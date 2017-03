dpa

Referendum: Türken können in Berlin abstimmen

Wahlberechtigte türkische Staatsbürger können von heute an in Berlin über das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei abstimmen. Bis zum 9. April stehen ihnen dafür die Türen des türkischen Generalkonsulats in der Heerstraße täglich - auch sonntags - bis 21.00 Uhr offen. Dort können Türken und auch Deutsch-Türken mit doppelter Staatsangehörigkeit aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ihre Stimme für oder gegen die von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geplante Verfassungsänderung abgeben. Laut Generalkonsulat sind dies knapp 139 000 Menschen.

Die Türkische Gemeinde zu Berlin rechnet mit einer Beteiligung von etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten. So viele haben an den Präsidentschaftswahlen im September 2015 teilgenommen.

Das Referendum in der Türkei ist für den 16. April angesetzt. Türken im Ausland können bereits früher abstimmen. Insgesamt sind 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt - mehr als in jedem anderen Land außerhalb der Türkei. In Deutschland werden 13 Wahllokale geöffnet sein.

