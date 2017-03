dpa

Eisbären kassieren Heimniederlage im DEL-Halbfinale

Die Eisbären Berlin haben das zweite Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC München verloren. Am Sonntag unterlagen sie in der mit 14 200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Ein gutes ersten Drittel und der frühe Führungstreffer von Julian Talbot reichten den Berlinern nicht, um den Deutschen Meister nach dem Auswärtssieg am vergangenen Freitag erneut zu schlagen. So konnten die Münchener in der im Modus «Best-of-seven» ausgetragenen Serie zum 1:1 ausgleichen.

Die Eisbären gestatteten den Gästen in der Anfangsphase nur wenige Chancen und gingen in der neunten Minute in Führung. Nach einem präzisen Pass von Frank Hördler konnte Talbot alleine aufs Tor zulaufen. Seinen ersten Versuch parierte Münchens Keeper Danny aus den Birken, den Abpraller verwertete der Angreifer. Erst im Laufe des zweiten Drittels schafften es die Gäste, die Berliner Hintermannschaft ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen. Keith Aucoin und Jason Jaffray nutzten die Drangphase des Meisters, um mit ihren Treffern das Spiel zu drehen.

Auch im Schlussabschnitt machten die Gäste den frischeren Eindruck. Die Berliner bemühten sich zwar um den Ausgleich, konnten aus den Birken aber zu selten in Gefahr bringen, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 19:40 Uhr

Quelle: dpa

