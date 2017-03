Eisbären haken die 1:2-Heimniederlage ab

Keine Zeit zum Ärgern: Nach der verpassten Heimchance schauen die Eisbären schon wieder auf das dritte Halbfinal-Match gegen den EHC München. «Es steht jetzt 1:1 in der Serie, das ist alles andere als unkomfortabel für uns», sagte Berlins Kapitän André Rankel. Die knappe, aber verdiente 1:2-Heimniederlage am Sonntag sorgte bei den Eisbären Berlin nicht für Niedergeschlagenheit.

«Wir wissen, woran es gelegen hat, und werden es am Dienstag wieder besser machen», betonte Rankel. Am Dienstagabend (19.30 Uhr), wenn die Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in München fortgesetzt wird, müsse die Mannschaft wieder «geradliniger» spielen, forderte der Angreifer. Tatsächlich war das Offensivspiel in Spiel hzwei meist zu umständlich, um wirklich für Gefahr sorgen zu können.