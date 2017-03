dpa

Netzhoppers scheitern im Playoff-Viertelfinale

Für die Netzhoppers KW-Bestensee ist die Saison beendet. Der Volleyball-Bundesligist aus Brandenburg lieferte am Sonntag im zweiten Play-off-Viertelfinalspiel gegen Rekordmeister VfB Friedrichshafen eine beherzte kämpferische Leistung, kassierte aber nach einer überraschenden 2:1-Satzführung noch eine knappe 2:3 (15:25, 26:24, 25:23, 12:25, 8:15)-Niederlage. Eine Woche zuvor hatten die Netzhoppers die erste Begegnung der Serie «Best of three» am Bodensee mit 0:3 verloren.

Vor 442 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee stellte das Team von Trainer Mirko Culic mit guter Abwehrarbeit und wuchtigen Angriffsaktionen den Kontrahenten lange vor erhebliche Probleme. Am Ende fehlte der Mannschaft aber die Kraft, um dem Favoriten zu schlagen. Die Netzhoppers mussten erneut auf Kapitän Björn Andrae verzichten. Die Kniebeschwerden des 35-jährigen Ex-Nationalspielers ließen einen Einsatz nicht zu.

Beim Stande von 5:6 leiteten zwei Annahmefehler des 21-jährigen Robin Hafemann den Verlust des ersten Satzes für die Gastgeber ein. Doch die Netzhoppers blieben unbeeindruckt. Im zweiten Durchgang holten sie einen Fünf-Punkte-Rückstand (11:16) auf, Theo Timmermann verwandelte den dritten Satzball mit einem Ass zum 26:24. Der Spielverlauf ging Gästetrainer Vital Heynen so sehr auf die Nerven, dass er wegen ständigen Reklamierens die Gelbe Karte sah und von seinem Netzhoppers-Kollegen Mirko Culic lautstark zu mehr Besonnenheit ermahnt wurde. Als Matthias Penk im dritten Satz ein Ass zum 25:23 ins Feld des VfB setzte, schien die Überraschung möglich. Doch im Tiebreak war der VfB schnell auf Siegkurs.

