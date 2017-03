dpa

«Happy Birthday EU»: Tausende bei «Pulse of Europe»

Zum siebten Mal haben sich in Berlin Anhänger der Aktion «Pulse of Europe» versammelt. Tausende kamen bei Sonnenschein auf den Berliner Gendarmenmarkt, um für ein friedliches, geeintes und grenzfreies Europa zu demonstrieren. Zu Beginn der Veranstaltung hielten die Demonstranten eine Schweigeminute für die Opfer des Terror-Anschlags in London am Mittwoch ab.

Später stimmten die Europa-Fans anlässlich des 60. Jahrestages der Römischen Verträge «Happy Birthday» an. Ein Teilnehmer hatte einen blauen Luftballon in der Form einer 60 dabei, viele andere hielten Ballons mit der Europaflagge in Händen oder trugen die azurblaue Fahne mit goldenen Sternen als Umhang.

Innerhalb weniger Monate haben sich bereits rund 60 Städte in insgesamt acht Staaten der Initiative «Pulse of Europe» (Puls Europas) angeschlossen. Bereits am Samstag hatten beim «March for Europe» gut 4000 Menschen in Berlin ihre Begeisterung für die europäische Idee zum Ausdruck gebracht.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen