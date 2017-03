Unfall bei Radrennen durch auf der Strecke geparktes Auto

Anders als zunächst angenommen ist ein Unfall mit vier Verletzten bei einem Berliner Radrennen durch ein parkendes Auto ausgelöst worden. Zuerst hatte die Polizei mitgeteilt, das Auto sei am Wannsee in das Fahrerfeld hineingefahren. Am Nachmittag hieß es dann, das Auto habe aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntag hinter einer Linkskurve auf der Rennstrecke gestanden. Zwei Radfahrer konnten dem Hindernis nicht mehr ausweichen und prallten auf das Auto. Ein dritter Fahrer wich zwar aus, stieß dabei aber mit einem Ordner zusammen, der dabei ebenfalls verletzt wurde. Die drei Radfahrer und der Ordner kamen ins Krankenhaus, ein Verletzter schwebte in Lebensgefahr.

Der Ordner und ein Radfahrer waren laut Angaben ansprechbar, die anderen beiden Radfahrer wurden wohl schwerer verletzt. Zuerst hatte die «Berliner Morgenpost» online über den Vorfall berichtet.

Verkehrsermittler waren am Sonntagnachmittag auf dem Weg zur Unfallstelle, um den Hergang zu rekonstruieren, Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Der Unfall ereignete sich beim Frühjahrsrennen des Radsportclubs Charlottenburg.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen