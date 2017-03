Unfall bei Berliner Radrennen: Auto stand auf der Strecke

Der Pulk aus vielen Rennradlern biegt gerade um eine Linkskurve im Berliner Südwesten. Doch da tut sich ein Hindernis auf. Es gibt Verletzte.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Fahrradrennen in Berlin-Wannsee hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Mensch schwebte nach dem Zusammenstoß am Sonntagmittag in Lebensgefahr, drei weitere wurden verletzt. Ursache des Unfalls sei ein Auto gewesen, das auf der Strecke abgestellt worden war, teilte die Polizei mit. Anfangs hieß es, dass der Wagen ins Fahrerfeld gefahren sei.