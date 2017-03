dpa

Linkspartei in Brandenburg will künftig Doppelspitze wählen

Die Linkspartei in Brandenburg will künftig eine Doppelspitze aus einer Frau und einem Mann wählen. Die Delegierten nahmen am Sonntag auf einem Parteitag in Potsdam mit großer Mehrheit einen Antrag zur Stärkung der Frauen in der Partei an. «Wir streben quotierte Doppelspitzen auf allen Ebenen unserer Partei an», heißt es in dem Beschluss. Am Nachmittag sollte noch die Satzung entsprechend geändert werden. Ein ähnliches Vorhaben war 2016 noch gescheitert. Derzeit wird der Landesverband von Finanzminister Christian Görke angeführt. Die nächste Wahl der Parteiführung steht 2018 an.

