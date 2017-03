dpa

Glücklicher 1:0-Sieg: Turbine Potsdam bleibt Tabellenführer

Mit einem glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg über den SC Sand hat Turbine Potsdam die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga verteidigt. Den Siegtreffer in der Schlussphase der Partie erzielte am Sonntag im badischen Willstädt Stefanie Draws (81.). Turbine liegt mit 40 Punkte weiter an der Tabellenspitze. Verfolger VfL Wolfsburg spielt am Nachmittag gegen den MSV Duisburg und kann mit einem Sieg den alten Zwei-Punkte-Abstand wiederherstellen.

Turbine tat sich bis in die 81. Minute gegen den Tabellensiebten sehr schwer. Es gelang dem Team von Trainer Matthias Rudolph nicht, Struktur ins Spiel zu bringen. Bitterer Wermutstropfen dann: Verteidigerin Inka Wesely und Mittelfeldspielerin Eseosa Aigbogun mussten verletzt in der ersten Hälfte vom Platz. Sie wurden von Stefanie Draws und Jennifer Cramer ersetzt. Draws Siegtreffer war ihr erstes Saisontor.

Am kommenden Sonntag treffen die «Turbinen» auswärts auf den Sechsten SG Essen.

