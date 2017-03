dpa

Zwei Männer bei Unfällen schwer verletzt

Bei Verkehrsunfällen in Prenzlauer Berg und Schmöckwitz sind zwei Männer schwer verletzt worden. In Schmöckwitz verlor ein 42-Jähriger am Samstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Seine führerlose Maschine habe danach noch ein Auto touchiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Motorradfahrer kam mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus.

In Prenzlauer Berg bog ein Mitarbeiter der Bahn mit Blaulicht bei Rot in eine Kreuzung ein. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde dieses Auto gegen ein weiteres gedrückt, das daraufhin einen Baum streifte und im Gleisbett der Tram landete. Der Fahrer dieses Autos kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 12:50 Uhr

