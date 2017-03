dpa

Erster Beelitzer Spargel ist da

Der allererste Beelitzer Spargel der Saison ist da. Rund 1,3 Tonnen des gefragten Frühlingsgemüses konnten zum Wochenende in seinem Betrieb gestochen werden, sagte Spargelbauer Ernst-August Winkelmann am Sonntag. Die Stangen werden zunächst nur im Hofladen verkauft. Ab Dienstag werde es bei den Spargelbauern der Region aber richtig losgehen, kündigten Landwirte an.

Es sei ein recht früher Beginn der Ernte, sagte Winkelmann. Vergangene Woche waren pro Tag zunächst nur etwa 40 Stangen gestochen worden. Mit jedem Tag Wärme schieße das Gemüse aber förmlich, sagte er.

In Brandenburg wurden im Vorjahr nach Angaben des Landesamtes für Statistik auf knapp 3345 Hektar knapp 20 0000 Tonnen Spargel geerntet.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen