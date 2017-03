Potsdam will gegen Wiesbaden ins Halbfinale vorstoßen

Zwei Tage nach der Box-WM von Tyron Zeuge geht es in der Potsdamer MBS-Arena erneut um Alles oder Nichts. Die Volleyballerinnen des SC Potsdam empfangen am Montag (19:00 Uhr) den 1. VC Wiesbaden zum entscheidenden Viertelfinal-Match. Nach den beiden ersten Partien steht es 1:1.

Potsdam setzt auf den Heimvorteil. Bei der fünften Play-off-Teilnahme will der SC erstmals ins Semifinale einziehen. «Wir müssen uns noch einmal steigern», sagte Trainer Davide Carli, der seine Premierensaison an der Havel erfolgreich abschließen will. Nur zwei Partien in der Saison hat Potsdam bislang zu Hause verloren.