Schläger entkommt durch U-Bahntunnel

In Berlin-Neukölln hat ein Mann einen Betrunkenen mit einer Flasche niedergeschlagen und ist anschließend geflohen. Polizisten hätten den Mann in der Nacht auf Sonntag bis in den U-Bahnhof Boddinstraße verfolgt, teilte die Polizei mit. Dort sei er über das Gleisbett entkommen. Eine Suche in dem U-Bahntunnel blieb ohne Ergebnis. Der Mann hatte den Betrunkenen laut Zeugen mit der Flasche geschlagen, nachdem dieser ihn zunächst beschimpft und dann mit einem Messer bedroht hatte. Der 42 Jahre alte Mann wurde bei der Flaschen-Attacke am Kopf verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

