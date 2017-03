ALBA-Manager Baldi nach Sieg mit Schiri-Schelte

Trotz einer mäßigen Leistung siegt ALBA gegen den direkten Konkurrenten Bayreuth. Manager Marco Baldi kritisiert aber die Schiedsrichter-Leistung und schaut in der Tabelle lieber nach unten.

Trotzdem freute sich Baldi über den Sieg. «Es ist wichtig, dass wir auch mal ein Spiel gewonnen haben, ohne das alles lief», sagte er. Wirklich zu schaffen machte an diesem Abend dem Manager nicht sein Team, sondern das phasenweise überfordert wirkende Schiedsrichter-Trio. «Wir sind das einzige Team der Liga, was nur Auswärtsspiele hat», sagte er. Besonders regte ihn eine Szene neun Sekunden vor Schluss auf, als ein umstrittener Einwurf an Bayreuth ging. «Wenn der Schiedsrichter mehrere Male wegen jedem Kinkerlitz sich alles auf Video noch einmal anschaut, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich das in der alles entscheidenden Szene dann nicht tue, dafür habe ich kein Verständnis», sagte Baldi. Für ihn waren die letzten beiden Spiele gegen Ulm und Bayreuth schon im Playoff-Modus. «Da scheinen die Schiedsrichter aber noch nicht angekommen zu sein.»