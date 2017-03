dpa

Linke will kostenlose Kitas: Künftig Doppelspitze

Kostenlose Bildung von der Kita bis zur Uni - das wollen die Linken schon viele Jahre. Jetzt soll der Einstieg in die kostenlose Kita auch in Brandenburg beginnen.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Linkspartei hat sich für den Einstieg in die kostenlose Kita noch in dieser Wahlperiode ausgesprochen. Ein Parteitag in Potsdam nahm am Sonntag einen Antrag des Vorstandes an, wonach das erste Jahr der Kinderbetreuung von August 2018 an kostenfrei sein soll.

Die kostenlose Kinderbetreuung könne zwar nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, sagte Parteichef Christian Görke. «Aber wenn wir nicht endlich damit anfangen, erste Schritte zu gehen, verschieben wir es auf den Sankt-Nimmerleinstag.» Görke ist auch Finanzminister in Brandenburg, wo die SPD mit der Linkspartei regiert. Der Schritt dürfte mehrere zehn Millionen Euro im Jahr kosten.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte jüngst in einem Interview mit dem «Neuen Deutschland» (16.3.) erklärt, Linke und SPD seien sich grundsätzlich einig, dass Bildung von der Kita bis zum Uniabschluss kostenfrei sein müsste. Das Nachbarland Berlin gilt dabei als Vorreiter: Dort sollen die Gebühren schrittweise bis 2018 für alle Eltern abgeschafft sein.

Zur umstrittenen Kreisreform sagte Görke, er werde sich dafür stark machen, dass die Kritik aus den Landkreisen zu Veränderungen führe. So sei die Kritik an einem zu großen Lausitzkreis bei der Linkspartei angekommen. Auch werde die geplante Zusammenlegung der beiden Kreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming noch einmal überdacht. Er sehe aber weiter keine sinnvolle Alternative zum Zusammenschluss der drei bislang kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel mit den jeweiligen Umland-Kreisen.

Die Partei nahm auch einen Antrag an, wonach der Landesverband künftig von einer Doppelspitze aus einer Frau und einem Mann geführt werden soll. «Wir streben quotierte Doppelspitzen auf allen Ebenen unserer Partei an», heißt es in dem Beschluss. Am Nachmittag wurde auch die Satzung so geändert, dass zwei Vorsitzende möglich sind.

Ein ähnliches Vorhaben war 2016 noch gescheitert. Diesmal war zuvor eine umfangreiche Analyse über die Rolle von Frauen in der Partei vorgelegt worden. Demnach waren mehr als 40 Prozent der rund 6200 Mitglieder weiblich, in Führungspositionen sind Frauen allerdings unterrepräsentiert. Auch die Bundesatzung der Partei sieht eine Doppelspitze vor.

Derzeit wird der Landesverband von Finanzminister Christian Görke angeführt. Die nächste Wahl der Parteiführung steht 2018 an. Dann könnte es neben Görke erstmals seit mehr als zehn Jahren auch eine Parteichefin geben. 1999 bis 2001 war die Landtagsabgeordnete Anita Tack Chefin der damaligen PDS.

Die mehr als 100 Delegierten wählten zudem die bisherige kommissarische Landesgeschäftsführerin Anja Mayer offiziell in das Amt. Mayer ist auch Pressesprecherin der Partei. Bei dem vergangenen Parteitag vor einem Jahr, als Görke bei seiner Wiederwahl mit lediglich rund 70 Prozent Zustimmung eine herbe Niederlage erlitten hatte, war sein Vorschlag für die Landesgeschäftsführung abgelehnt worden. Der Posten war deshalb seither nur kommissarisch besetzt.

