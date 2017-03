Zivilbeamte stellen jungen Intensivtäter bei Diebstahl

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei wurde schon mehr als 80 Mal auf ihn aufmerksam: Ein als Intensivtäter bekannter 18-Jähriger ist am Samstagmorgen Zivilfahndern ins Netz gegangen. Sie ertappten den jungen Mann, als er einem schlafenden Fahrgast in einer S-Bahn am Bahnhof Gesundbrunnen Geld aus dem Portemonnaie entwendete. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, stellten die Beamten ein Messer bei dem 18-Jährigen sicher. Einen Fahrschein hatte er hingegen nicht bei sich. Der Mann war laut Angaben früher schon wegen Raubes und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Er wurde an eine Gefangenen-Sammelstelle übergeben. Das Opfer, das von dem Diebstahl zunächst nichts bemerkt hatte, erhielt sein Geld zurück.

Letzte Änderung: Samstag, 25. März 2017 19:20 Uhr

Quelle: dpa

