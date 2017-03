Spandauer Wasserballer souverän

Den Wasserfreunden Spandau 04 ist Rang eins nach der Hauptrunde der Wasserball-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Am 13. und vorletzten Spieltag der Gruppe A besiegte der Rekordmeister am Samstag in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg Schlusslicht Bayer Uerdingen 16:4 (1:1,6:1,2:0,7:2). Die bessere Tordifferenz im Duell mit dem punktgleichen Verfolger Waspo Hannover, der gegen ASC Duisburg 12:9 gewann, bauten die Berliner damit auf 16 Treffer aus. «Wunder gibt es zwar immer wieder, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir uns das noch aus der Hand nehmen lassen», kommentierte 04-Manager Peter Röhle.

Der OSC Potsdam besiegte daheim die White Sharks Hannover mit 11:9 und ist mit nunmehr 12 Punkten nicht mehr von der SG Neukölln (10:10 in Esslingen/9 Punkte) von Rang vier zu verdrängen. Damit ist der OSC direkt für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert. Neukölln dagegen muss in die Pre-Playoffs, für die sich in der B-Gruppe auch der SC Wedding qualifiziert hat.

Letzte Änderung: Sonntag, 26. März 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

