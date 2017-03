3:1 gegen Strausberg: Luckenwalde erneut im Landespokalfinale

Fußball-Regionalligist FSV 63 Luckenwalde hat wie im Vorjahr das Finale um den Brandenburger Landespokal erreicht. Die Luckenwalder setzten sich am Samstag beim Oberligisten FC Strausberg mit 3:1 (0:0) durch. Die Tore für den Sieger schossen vor 465 Zuschauern in der Strausberger Energie Arena José Raimundo Silva Magalhaes (57./90.+3) und Marcel Hadel (53./Foulelfmeter). Strausbergs Roman Turek verkürzte zum zwischenzeitlichen 1:2 (67.). Luckenwalde, das im vergangenen Jahr das Finale mit 1:3 gegen Babelsberg verloren hatte, trifft im Endspiel am 25. Mai auf den FC Energie Cottbus.

