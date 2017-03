Antrag wird eingereicht: Netzhoppers hoffen auf Lizenzerhalt

Bestensee (dpa) – Sportlich haben die Netzhoppers KW-Bestensee den Klassenerhalt geschafft. Nun wollen sie auch die finanziellen Voraussetzungen für die Volleyball-Bundesliga erfüllen. Fristgerecht zum 1. April werden die Brandenburger bei der Volleyball Bundesliga (VBL) ihren Lizenzantrag für die Saison 2017/18 einreichen. Bis zum 15. April erwartet die VBL von den Vereinen den Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. «Daran arbeiten wir zur Zeit», sagte Manager Arvid Kinder.

Wie der Kader der Netzhoppers für die kommende Spielzeit aussieht, ist noch völlig ungewiss. «Das hängt auch davon ab, wieviel Geld uns am Ende zur Verfügung steht», erklärte Kinder. Um den hochtalentierten Diagonalangreifer Filip Gavenda werben bereits andere Clubs. Der 21-Jährige steht bei den Netzhoppers zwar noch bis 2018 unter Vertrag, er hat aber eine Ausstiegsklausel.

Fraglich ist auch die Zukunft von Björn Andrae. Der 280-malige deutsche Nationalspieler leidet seit geraumer Zeit unter erheblichen Kniebeschwerden. «Daraus sollte man aber nicht voreilig die Schlussfolgerung ziehen, dass er vor dem Karriereende steht», meinte Kinder. Am Sonntag (16.00 Uhr) treffen die Netzhoppers im Playoff-Viertelfinale daheim auf Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Bei der zu erwartenden zweiten Niederlage in der Playoff-Serie «Best of Three» ist die Saison für die Brandenburger beendet.