Tom Schilling hatte nie westdeutsche Freundin

Tom Schilling (35) sieht Deutschland in Liebesdingen immer noch geteilt. «In meinem Freundeskreis haben auch alle rein west- oder rein ostdeutsche Partnerschaften», sagte der einst in Ost-Berlin geborene Schauspieler («Oh Boy») dem Magazin «Focus». «Das ist schon auffällig. Ich hatte auch nie ein westdeutsche Freundin.» Zusammen mit Ben Becker ist Schilling ab diesem Montag (27.3.) im ZDF-Dreiteiler «Der gleiche Himmel» zu sehen, in dem er einen sogenannten DDR-Romeo-Agenten mimt, der Frauen verführen soll.

Letzte Änderung: Samstag, 25. März 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

