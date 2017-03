dpa

Sieger von «Jugend musiziert» fahren nach Paderborn

In rund 200 Wertungen haben sich junge Brandenburger im Finale des Landeswettbewerbs «Jugend musiziert» der Jury gestellt. Die Sieger vertreten das Land vom 1. bis 8. Juni beim Bundesausscheid in Paderborn. Insgesamt hatten sich 350 junge Künstler für die Teilnahme am Landesfinale in Cottbus qualifiziert, wie das Kulturministerium am Samstag zum Abschluss mitteilte.

Alle Kinder, alle Jugendlichen bräuchten Musik und sollten die Chance haben, zu musizieren, betonte Kulturministerin Martin Münch (SPD). Der Musik-Wettbewerb wird seit 1963 auf Regional-, Landes- und Bundesebene ausgetragen.

An märkischen Musikschulen werden rund 33 000 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Ab diesem Jahr verdoppele das Land nahezu die finanzielle Unterstützung um 2,1 Millionen auf rund 4,7 Millionen Euro. Damit verbesserten sich entscheidend die Rahmenbedingungen für kulturelle Bildung, so Münch.

