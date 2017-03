dpa

Woidke wirbt für Blutspende: 80 Brandenburger geehrt

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wirbt für Blutspenden. Trotz aller Fortschritte in der medizinischen Forschung seien sie auch heute noch nicht zu ersetzen, betonte Woidke am Samstag in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz). Das Deutsche Rote Kreuz und Woidke ehrten 80 Brandenburger, die mehr als 100 Mal und damit mindestens 25 Jahre lang Blut gespendet haben. Sie sicherten die Patientenversorgung und retten auch Leben, betonte Woidke. Nach Unfällen oder bei Erkrankungen seien Patienten auf das Blut anderer Menschen angewiesen. «Ich wünsche mir, dass das immer mehr Nachahmer findet», betonte er.

