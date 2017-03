dpa

Grütters führt CDU in Bundestagswahlkampf

Der Bundestagswahlkampf rückt näher, die Parteien bringen sich in Position. CDU und Grüne in Berlin wählen ihre Listen - nicht alle Blütenträume reifen.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU zieht zum dritten Mal in Folge mit Monika Grütters an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Adlershof votierten 208 von 237 Delegierten für die 55-jährige Landesvorsitzende, die keinen Gegenkandidaten hatte. Es gab 26 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Die Zustimmung lag nach CDU-Rechnung bei 88,9 Prozent und damit deutlich höher als vor rund vier Jahren, als Grütters auf 72,2 Prozent kam.

Eine Überraschung gab es hingegen bei den Berliner Grünen: Die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus führt die Partei auf Platz 1 der Landesliste in den Wahlkampf. Bei der Mitgliederversammlung in Neukölln entfielen am Samstag 798 von 1126 abgegebenen Stimmen auf die 48-Jährige - das entspricht 70,87 Prozent. Ihre Konkurrentin, die zuvor als Favoritin gehandelte Ex-Landesvorsitzende Bettina Jarasch, kam nur auf 308 Stimmen oder 27,35 Prozent. 12 Mitglieder enthielten sich, 8 stimmten mit Nein.

Grütters rief ihre zuletzt von Machtkämpfen und Intrigen geprägte Partei zur Geschlossenheit im Bundestagswahlkampf auf. «Gemeinsam sind wir stark.» Die CDU müsse sich als bürgerliche Alternative zu Rot-Rot-Grün in Berlin positionieren, um bei der Wahl am 24. September erfolgreich zu sein. «Dafür müssen wir zusammenrücken, gemeinsam für unsere Ziele werben», mahnte sie. Die Loyalität der Partei gegenüber müsse über persönlichen Interessen stehen.

Die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt hatte den Landesvorsitz Ende vergangenen Jahres nach dem CDU-Desaster bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Frank Henkel übernommen. Mit dem Ex-Innensenator an der Spitze hatte die Berliner CDU am 18. September 2016 mit 17,6 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren.

Seither herrscht Unruhe in der Partei, es gab heftige Machtkämpfe bei der Nominierung der Bundestagskandidaten in Kreisverbänden. Der größte Verband Steglitz-Zehlendorf wurde von einer - bislang nicht aufgeklärten - Affäre um gefälschte Umfragebögen erschüttert, Grütters sprach seinerzeit von «miesen Intrigen». Gerangel gab es auch um die aussichtsreichen vorderen Plätze auf der Landesliste.

Auf die Listenplätze 2 und 3 wurden die Bundestagsabgeordneten Kai Wegner aus Spandau (68,4 Prozent) und Jan-Marco Luczak aus Tempelhof-Schöneberg (83,2 Prozent) gewählt - beide ohne Gegenkandidaten. Platz 4 ging nach einer Kampfkandidatur erst im zweiten Wahlgang an den CDU-Chef von Steglitz-Zehlendorf, Ex-Justizsenator Thomas Heilmann. Er setzte sich mit 51,7 Prozent gegen den Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröhler durch, der vom Landesvorstand für Platz 7 vorgeschlagen worden war. Auf diesen Platz verzichtete Gröhler später.

Bei den Grünen sicherte sich Stefan Gelbhaar, Mitglied des Abgeordnetenhauses, den Listenplatz 2. Er setzte sich im dritten Wahlgang knapp mit 51,2 Prozent gegen den Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu durch. Jarasch kam auch bei Listenplatz 2 nicht zum Zuge und scheiterte schon im ersten Wahlgang. Den ebenfalls noch aussichtsreichen Platz 3 bekam mit der langjährigen Bundestagsabgeordneten und früheren Ministerin Renate Künast ein Grünen-«Urgestein» - sie kam ohne Gegenkandidaten auf 78,7 Prozent.

Paus kommt aus Charlottenburg-Wilmersdorf und sitzt seit 2009 im Bundestag. Sie ist steuerpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Sie griff auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz an, der einen Umfrage-Höhenflug seiner Partei ausgelöst hat: «Der heilige Martin höchstselbst hat im Europäischen Parlament den Weg für (das Freihandelsabkommen mit Kanada) Ceta freigeschaufelt, hat Verbraucherschutz ausgehebelt, Konzerninteressen durchgewunken.» Das zeige, warum die Grünen so gebraucht würden.

Grütters griff die Koalition von SPD, Linken und Grünen in der Hauptstadt scharf an. «Wir stehen in Berlin warnend für die ganze Republik, was eine solche Koalition bedeutet. Rot-Rot-Grün macht die Stadt zur Klassenkampfarena, wirtschaftet das Land herunter und verspielt die Zukunft.» Grütters: «Niemand ist besser geeignet als die CDU und Angela Merkel, Deutschland in diesen Zeiten zu führen.»

