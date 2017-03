Grütters führt Berliner CDU in Bundestagswahlkampf

Monika Grütters redet der Hauptstadt-CDU ins Gewissen. Wer Rot-Rot-Grün Paroli bieten wolle, dürfe sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Hat die Partei verstanden? Die Wahl der Spitzenkandidatin deutet darauf hin.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU zieht zum dritten Mal in Folge mit Monika Grütters an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Adlershof votierten 208 von 237 Delegierten für die 55-jährige Landesvorsitzende, die keinen Gegenkandidaten hatte. Es gab 26 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Die Zustimmung lag nach CDU-Rechnung bei 88,9 Prozent und damit deutlich höher als vor rund vier Jahren, als Grütters auf 72,2 Prozent kam.