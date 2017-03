dpa

CDU wählt Grütters zur Spitzenkandidatin für Bundestagswahl

Die Berliner CDU zieht mit ihrer Landesvorsitzenden Monika Grütters an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Adlershof votierten 208 von 237 Delegierten für die 55-Jährige, die keinen Gegenkandidaten hatte. Es gab 26 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Die Zustimmung lag damit nach CDU-Rechnung bei 88,9 Prozent. Grütters, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt ist, war bereits 2013 CDU- Spitzenkandidatin in Berlin, bei ihrer Kür damals hatten 72,2 Prozent der Delegierten für sie gestimmt. Sie ist seit Ende vergangenen Jahres CDU-Landesvorsitzende.

«Dafür müssen wir zusammenrücken, gemeinsam für unsere Ziele werben», mahnte sie. Die Loyalität der Partei gegenüber müsse über persönlichen Interessen stehen. «Fürchten darf uns der politische Gegner, solange wir selber kein Bild zu fürchten abgeben. Und das ist uns gelegentlich passiert», fügte sie hinzu.

Grütters griff die Koalition von SPD, Linken und Grünen in der Hauptstadt scharf an. «Wir stehen in Berlin warnend für die ganze Republik, was eine solche Koalition bedeutet. Rot-Rot-Grün macht die Stadt zur Klassenkampfarena, wirtschaftet das Land herunter und verspielt die Zukunft.» Grütters sprach von einer «windigen Truppe», die ihre Klientel bediene statt sich um die Zukunft Berlins zu kümmern.

«Ich kämpfe dafür, dass Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin wird und die Berliner CDU zu diesem Sieg beiträgt», betonte Grütters, die für ihre Rede viel Beifall erhielt. «Niemand ist besser geeignet als die CDU als Angela Merkel, Deutschland in diesen Zeiten zu führen.»

Letzte Änderung: Samstag, 25. März 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen