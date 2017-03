dpa

CDU und Grüne bestimmen Kandidaten für Bundestagswahl

Die CDU und die Grünen in Berlin stellen wichtige Weichen für die Bundestagswahl: Vertreter beider Parteien kamen am Samstagvormittag zu getrennten Versammlungen zusammen, um ihre Landeslisten für die Wahl am 24. September zu bestimmen.

Bei der CDU tagt dazu in Adlershof eine Landesvertreterversammlung mit knapp 240 Delegierten. Sie sollen über einen Vorschlag des Landesvorstands mit 16 Kandidaten und konkreten Listenplätzen diskutieren und abstimmen. Spitzenkandidatin soll Landesschefin Monika Grütters werden. Erwartet wurde, dass es vor allem um vermeintlich sichere vordere Plätze auf der Liste auch Kampfkandidaturen mehrer Bewerber geben wird.

Die «Berliner Zeitung» berichtete am Samstag unter Berufung auf nicht genannte Parteimitglieder, Grütters sei an der Erarbeitung des Listenvorschlages nicht beteiligt gewesen. Vielmehr hätten ihr einflussreiche CDU-Leute die Liste lediglich mitgeteilt. Grütters sagte dazu der Deutschen Presse-Agentur: «Das ist Unfug.» Im Vorfeld habe es viele Gespräche zu dem Vorschlag in diversen Runden gegeben.

Bei den Grünen waren alle Mitglieder des Landesverbands nach Neukölln eingeladen, um über die Bewerbungen für die einzelnen Listenplätze abzustimmen. Die frühere Landesvorsitzende Bettina Jarasch meldete ihre Kandidatur für Listenplatz 1 an. Allerdings dürfte es auch bei den Grünen Kampfkandidaturen geben.

