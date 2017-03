Zahl der Brauereien in Berlin weiter gestiegen

Die Deutschen trinken weniger Bier, aber mehr Geschmacksrichtungen. Immer mehr Brauer betreten die Szene, etwa mit aromatisierten Craftbieren. Besonders in Berlin.

Berlin/Wiesbaden (dpa/bb) - Die Zahl der Brauereien in Berlin und Brandenburg hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdoppelt. 2016 kamen drei Betriebe hinzu, es sind nun 65, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Insgesamt wuchs die Zahl allein seit 2006 um 27 Brauereien. «Hauptgrund ist die wachsende Craftbier-Szene in Berlin», teilte der Deutsche Brauer-Bund der Deutschen Presse-Agentur mit. «Der Verbraucher hatte noch nie eine so große Auswahl wie heute», betonte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele.