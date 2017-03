dpa

Brandenburger Liberale wählen neuen Landesvorstand

Die Brandenburger Liberalen wählen heute in Cottbus ihren neuen Landesvorstand. Auf dem Landesparteitag stellt sich der bisherige Landeschef Axel Graf Bülow zur Wiederwahl. Der 64-Jährige führt den Landesverband seit 2015. Einen weiteren Kandidaten gibt es bislang nicht. Der neue Vorstand soll bis Frühjahr 2019 die Partei führen. In den Zeitraum fallen die Bundestagswahl und die Vorbereitungen für die nächste Landtagswahl in Brandenburg. Die seit der letzten Landtagswahl 2014 nicht mehr im Landtag vertretene FDP zählte zu Jahresanfang rund 1150 Mitglieder.

