Tausende Berliner wollen für Europa marschieren

Tausende Anhänger der Idee eines geeinten Europas werden am Wochenende in Berlin auf die Straße gehen. Heute laden verschiedene Vereine und Verbände zum «March for Europe» vom Bebelplatz zum Brandenburger Tor ein. Man wolle für ein geeintes und freies Europa und zugleich «gegen die Rückkehr zu Nationalismus, Abschottung und Konfrontation» kämpfen, erklären die Veranstalter. Sie rechnen mit 3000 Teilnehmern. Anlass für die Aktion ist, dass sich heute der Abschluss der Römischen Verträge zum 60. Mal jährt. Sie gelten als Grundstein für die heutige EU. Auch für Sonntag ist mit «Pulse of Europe» eine große pro-europäische Demonstration in Berlin angekündigt.

