dpa

Berlin feiert den Geburtstag des friedlichen Europas

«Happy Birthday EU!»: Zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge haben in Berlin Tausende gezeigt, dass für sie die Idee eines friedlichen, einigen Europas nach wie vor sehr populär ist.

Berlin (dpa/bb) - Tausende Menschen sind in Berlin zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge für die europäische Idee auf die Straße gegangen. 4000 Teilnehmer folgten nach Angaben der Veranstalter am Samstag dem Aufruf verschiedener Vereine und Gewerkschaften, für ein geeintes und freies Europa und zugleich «gegen die Rückkehr zu Nationalismus, Abschottung und Konfrontation» zu demonstrieren.

Die Teilnehmer versammelten sich am Mittag auf dem Bebelplatz und zogen zu einer Abschlusskundgebung vor dem Brandenburger Tor. Dort rissen die gut gelaunten Teilnehmer symbolisch eine Wand aus Pappkartons ein, auf der Schilder mit der Aufschrift «Halt! Hier Grenze» angebracht waren. Anschließend ließen sie tausende Europa-Luftballons in den Himmel steigen. Auf den Transparenten der Demonstranten standen Slogans wie «Grenzen sind so 20. Jahrhundert», «Happy Birthday EU!», «Je suis L'Europe» («Ich bin Europa») oder «Stand up for Europe» («Steht auf für Europa»).

Auch auf Fahnen, Schildern und T-Shirts waren das Azurblau und die goldenen Sterne der Europaflagge allgegenwärtig. Eine verkleidete Teilnehmerin stach besonders hervor: Zu einem Kleid in den Farben der Flagge trug sie einen Sternen-Reif auf dem Kopf und goldene Flügel. In zahlreichen Beiträgen in den sozialen Netzwerken berichteten begeisterte Teilnehmer von der friedlichen Veranstaltung.

Am Sonntag werden zu einer weiteren Pro-Europa-Demo noch einmal Tausende Demonstranten am Gendarmenmarkt (14.00 Uhr) erwartet - dahinter steht die Bürgerinitiative «Pulse of Europe».

Am 25. März 1957 hatten Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland in Rom die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft unterzeichnet. Damit legten die Staaten den Grundstein für die Europäische Union.

Letzte Änderung: Samstag, 25. März 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen