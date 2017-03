Säure-Attacken auf Frauen: Ermittlergruppe eingerichtet

Nach mehreren Säure-Angriffen auf Frauen in Berlin will die Polizei den Täter mit einer eigens dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe fassen. Fünf Ermittler sowie weitere Kräfte für den Außeneinsatz stünden der Gruppe «Säure» zur Verfügung, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuerst hatte die «Berliner Zeitung» im Internet über die Sonderermittlungsgruppe berichtet.

Ein Unbekannter hatte zuletzt vergangene Woche eine 41-Jährige in Prenzlauer Berg mit einem Fahrrad verfolgt und mit einer Flüssigkeit bespritzt. Die Attacke war seit Dezember der sechste Fall, in dem ein Radfahrer eine Flüssigkeit gegen Frauen sprühte. Mehrfach handelte es sich dabei um Batteriesäure. Die Opfer mussten zum Beispiel mit Haut- und Augenreizungen behandelt werden.

Quelle: dpa

