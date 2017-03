Unbekannte rauben Spielhalle aus

Drei Unbekannte haben in Berlin-Prenzlauer Berg eine Spielhalle ausgeraubt. Die Männer seien am frühen Freitagmorgen gewaltsam in das Automaten-Casino eingedrungen, teilte die Polizei mit. Sie griffen einen Mitarbeiter mit Reizgas an, brachen einige Spielautomaten auf und stahlen das Geld daraus. Die Täter entkamen unerkannt mit der Beute. Rettungskräfte mussten den 47 Jahre alten Mitarbeiter vor Ort behandeln.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen