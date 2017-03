dpa

Entlastungen für Freiwillige Feuerwehren gefordert

Lübbenau (dpa/bb) - Bürgermeister größerer Brandenburger Städte fordern eine spürbare Entlastung ihrer Freiwilligen Feuerwehren. Unter anderem verlangen sie vom Land finanzielle Hilfen zur Anstellung von hauptamtlichen Kräften sowie bessere technische Ausrüstung, erklärte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos) am Freitag am Rande einer Tagung einer Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebunds. Mitgliederschwund und die vielen Berufspendler in den Reihen der Feuerwehr führten in den vergangenen Jahren zu Engpässen in der Tagesbereitschaft.

Den Lebensrettern gingen mehr und mehr die Leute aus, klagte auch der Landesfeuerwehrverband (LFV). Während es vor zehn Jahren noch rund 48 000 Einsatzkräfte im Land gab, waren es Ende 2015 nur noch knapp 39 000, hieß es. Jährlich verliere die Freiwillige Feuerwehr 3,3 Prozent der Einsatzkräfte, so ein LFV-Sprecher. Aktuell tourt der Verband durch das ganze Land, befragt die eigenen Leute auf insgesamt fünf Tagungen, welche Sorgen und Nöte sie umtreiben, welche Ideen zur Zukunftsfestigkeit sie haben.

Dem Innenministerium sollen die eigenen Ansätze in der zweiten Jahreshälfte präsentiert werden. Es habe vom Landtag den Auftrag bekommen, zu evaluieren, wie es um die Feuerwehren steht.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen