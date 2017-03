dpa

Gemischte Hertha-Auswahl gewinnt Test 3:1

Berlin - Mit zwei Toren von Sami Allagui gewann eine gemischte Hertha-Auswahl einen Test gegen eine Mannschaft aus Nachwuchskräften mit 3:1. Die von Profis und einigen U19-Akteure gebildete Auswahl ging am Freitag auf dem Schenckendorffplatz durch Alexander Baumjohann in Führung. Nach einem Eckball traf Anthony Roczen zum 1:1. In der Schlussphase zeigte Stürmer Allagui seine Qualitäten und traf zweimal aus spitzem Winkel. «Sami hatte einen hervorragenden Tag, es war eine Augenweide, ihm zuzuschauen», bemerkte Trainer Pal Dardai. Für das Wochenende gab der Ungar seinem Personal frei. Dann startet die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel am kommenden Freitag gegen Hoffenheim. Dann werden auch die Hertha-Nationalspieler wieder dabei sein.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

