dpa

Umzug der Reiterstaffel der Bundespolizei beendet

Die Reiterstaffel der Bundespolizei hat ihren Umzug ins brandenburgische Stahnsdorf erfolgreich beendet. «Alle Pferde haben sich bislang gut an die neue Umgebung gewöhnt», teilten die Beamten am Freitag mit. Ab Montag sollen die Tiere wieder an Flughäfen und Bahnanlagen im Einsatz sein.

Der Umzug aus dem beengten Dienstsitz in Berlin-Grunewald in den Neubau an der südlichen Grenze von Berlin war ein seit mehr als sechs Jahren geplantes Projekt. Der tatsächliche Umzug dauerte fünf Tage. Die Pferde hatten schon am Dienstag ihre neuen Boxen bezogen.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz an der südlichen Grenze von Berlin haben Ross und Reiter ein neues Dienstgebäude, Stallungen sowie Reitanlagen mit einer Schmiede und Pferdekoppeln. Der Neubau kostete insgesamt rund 7 Millionen Euro. Derzeit umfasst die Reiterstaffel 24 Pferde und 37 Reiter, die etwa im Regierungsviertel und in unwegsamem Gelände zum Einsatz kommen.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen