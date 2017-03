Rund 20 Störche aus spanischem Winterquartier zurück

Die Störche kommen aus dem Winterquartier zurück nach Brandenburg: Rund 20 Vögel sind bereits in heimischen Gefilden und fangen mit dem Nestbau an. Das seien in der Regel die sogenannten Westzieher, die den Winter in Spanien verbringen, sagte der Storchen-Experte des Nabu Brandenburg, Bernd Ludwig, am Freitag. Bei einzelnen Tieren habe man das über Sender nachweisen können.

Einzelne Vögel seien bereits Ende Februar zurückgekommen, etwa in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) oder Müggendorf in der Prignitz. Im Storchendorf Rühstädt sind nach Angaben des Tourismusverbandes bereits vier Tiere, ein Paar und zwei Einzelstörche.

Die meisten Störche im Land sind jedoch Ostzieher, die in Afrika überwintern. Diese Vögel kämen erst Ende März oder Anfang April zurück, sagte Storchen-Experte Ludwig. Bei schlechtem Wetter in Südosteuropa oder in der Türkei könne sich die Ankunft verzögern. Die Tiere bräuchten Aufwind, um über hohe Berge zu kommen. Besonders günstig sei Luftzug aus süd-östlicher Richtung. «Sie fliegen gerne mit dem Wind», erläuterte Ludwig.

In Brandenburg angekommen fingen die Störche mit dem Nestbau an. «In der Regel kommen die Männchen zuerst», sagte Ludwig. Die Weibchen kämen häufig etwas später hier an.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

