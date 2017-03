36-Jähriger soll Mädchen gelockt und missbraucht haben

Ein 36 Jahre alter Mann aus Berlin soll Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren missbraucht und an andere Männer vermittelt haben. Der Verdächtige habe die Mädchen mit gefälschten Profilen in sozialen Netzwerken in die Irre geführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann soll sich dafür unter anderem als 13-jähriges Mädchen ausgegeben haben, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Im sogenannten Darknet soll er die Mädchen außerdem an andere Männer vermittelt haben.

Dafür benutzte er laut den Behörden ausschließlich öffentliche Internet-Zugänge, was die Ermittlungen erschwerte. Mit verdeckten Ermittlungen und technischen Hilfsmitteln identifizierten die Fahnder den Mann schließlich, erwirkten einen Haftbefehl und nahmen ihn am vergangenen Dienstag fest. In den Wohnungen des Mannes und potenzieller Opfer in ganz Deutschland und Österreich fanden die Behörden nach eigenen Angaben umfangreiches Beweismaterial.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen