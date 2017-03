Berliner Flughafen-Aufsichtsrat wieder komplett

Nach schwungvollen Drehungen kommt das Personalkarussell zum Stehen. Der neue Flughafenchef macht die Neueinstellung rückgängig, die die Turbulenzen auslöste. Und es gibt einen neuen Kontrolleur.

Berlin (dpa) - Einen Monat nach Beginn der Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen sind vorerst alle Posten wieder besetzt. Der Chef des Stromnetzbetreibers 50Hertz, Boris Schucht, soll für Berlin das letzte freie Aufsichtsratsmandat übernehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Senatskreisen erfuhr. Das wird die Landesregierung auf Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) voraussichtlich am Dienstag beschließen. Unterdessen wurde das Engagement des zwischenzeitlichen Bauleiters Christoph Bretschneider im Terminal des BER-Flughafens wieder beendet.