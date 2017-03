dpa

Hertha stellt Standortanalyse zu neuem Stadion vor

Hertha BSC gibt am kommenden Donnerstag einen ersten Einblick in Pläne zum möglichen Neubau einer reinen Fußballarena. Wie der Berliner Bundesligist am Freitag mitteilte, sollen bei einer Informationsveranstaltung im Olympiapark «Ergebnisse der Standortanalyse» vorgestellt werden, die Hertha in Auftrag gegeben hatte. Der Verein prüft eine Alternative für das Olympiastadion als Austragungsort seiner Heimspiele. Der Neubau soll ausschließlich privat finanziert werden.

Die Club-Verantwortlichen hatten in Fanforen und auf Mitgliederveranstaltungen bereits betont, wenn möglich die neue Arena in unmittelbarer Nähe zum Olympiastadion bauen zu wollen. Allerdings wäre Hertha dabei auch abhängig vom Land Berlin als Eigentümer des Olympiageländes. Zudem steht das Gelände unter Denkmalsschutz. Hertha-Präsident Werner Gegenbauer hatte das jetzige Reiterstadion «oder das Gelände drumherum» wohl auch deshalb schon ausgeschlossen. In der Machbarkeitsstudie waren auch mögliche Standorte in Brandenburg einbezogen worden.

Der derzeitige Nutzungsvertrag für das Olympiastadion zwischen Hertha und dem Berliner Senat wurde im vergangenen Jahr bis 2025 verlängert.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen