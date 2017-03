dpa

Autofahrer fährt 77-Jährigen um: Polizei sucht Zeugen

Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Neukölln von einem Unbekannten angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe am Mittwoch vergangener Woche (15. März) gegen 12.30 Uhr die Onckenstraße überqueren wollen, als ihn das Auto des Unbekannten erfasst und gegen den Bordstein geschleudert habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit Verletzungen an Kopf und Hüfte schleppte sich der Mann nach Hause und rief mit Hilfe der Nachbarn die Feuerwehr. Vom Unfallfahrer fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich zu melden.

