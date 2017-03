Landespokal-Finalisten in Berlin und Brandenburg gesucht

In Berlin und Brandenburg werden am Wochenende die Finalisten um den Fußball-Landespokal gesucht. In der Hauptstadt treffen im Halbfinale am Samstag (13.35 Uhr) Oberligist VSG Altglienicke und Regionalligist FC Viktoria 1889 sowie am Sonntag (14.30 Uhr) SD Croatia aus der Berlin-Liga und Regionalliga-Vertreter BFC Dynamo aufeinander. Um den Finaleinzug in Brandenburg spielen am Samstag (13.10 Uhr) Oberliga-Spitzenreiter FSV Optik Rathenow und Regionalligist Energie Cottbus sowie ebenfalls am Samstag (15.00 Uhr) Oberligist FC Strausberg und Regionalligist FSV 63 Luckenwalde. Der rbb überträgt die Halbfinal-Spiele aus Altglienicke und Rathenow live in einer Konferenz. Am 25. Mai wird der Finaltag der Amateure wieder live in der ARD übertragen.

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

