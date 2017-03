Netzhoppers bitten Friedrichshafen zu einem «heißen Tanz»

Es wäre ein Volleyball-Wunder. Die Netzhoppers aus Bestensee liebäugeln im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinales am Sonntag (16.00 Uhr) gegen den VfB Friedrichshafen mit einer Überraschung. «Zu Hause werden wir dem VfB Friedrichshafen noch einmal einen heißen Tanz bieten. Wir werden alles dafür tun, noch mal ein drittes Spiel zu erreichen», verkündet Mittelblocker Paul Sprung. Verlieren die Brandenburger Volleyballer nach dem 0:3 in der ersten Begegnung auch in eigener Halle, ist die Saison für sie definitiv beendet. Ein Entscheidungsspiel würde es am 29. März in Friedrichshafen geben.

Die Statistik spricht jedoch klar gegen die Netzhoppers. Seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga im Jahr 2014 gelang den Brandenburgern in bisher acht Pflichtspielen gegen den Pokalsieger vom Bodensee nur ein einziger Satzgewinn. Trainer Mirko Culic flößt aktuell vor allem der norwegische 2,01-Meter-Hüne Andreas Takvam im gegnerischen Mittelblock Respekt ein. «Er ist der Dreh- und Angelpunkt in seinem Team. Wir müssen versuchen, seine Kreise entscheidend einzuengen», sagt Culic. Für den 54-Jährigen ist aber auch noch ein anderes Kriterium entscheidend: «Es wird auch wichtig sein, wie wir die harten Aufschläge des Gegners parieren.»

Letzte Änderung: Freitag, 24. März 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen