Füchse wollen Viertelfinale vorzeitig klarmachen

Die Füchse Berlin wollen nicht im Schongang den fast schon perfekten Einzug ins Viertelfinale des Handball-EHF-Pokals vollbringen. «Wir werden keine Kompromisse eingehen und den Sack zumachen», sagte Manager Bob Hanning vor der Partie am Sonntag (17.00 Uhr) im vorletzten Gruppenspiel gegen Schlusslicht Riko Ribnica aus Slowenien. Es sollen auch keine Spieler geschont werden, «obwohl Paul Drux dringend eine Pause bräuchte», meinte Hanning. Der Nationalspieler wirkte zuletzt überspielt und litt an kleineren Blessuren.

Ein Punkt aus den zwei restlichen Spielen reicht dem souveränen Tabellenführer der Gruppe A für den Sprung in die K.o.-Runde. Die Füchse haben bislang alle vier Partie gewonnen. «Wir haben in der Gruppenphase bisher hervorragende Arbeit abgeliefert. Das heißt, dass auch am Sonntag ein Sieg her muss», forderte Rechtsaußen Hans Lindberg: «Ich gehe davon aus, dass wir das klarmachen.»