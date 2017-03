dpa

BR Volleys wollen schnell ins Halbfinale: Manager warnt

Den Schwung von ihrem Galauftritt in der Champions League gegen Istanbul BBSK wollen die Berlin Volleys nutzen, um sich nun in den Playoffs der Bundesliga vorzeitig für das Halbfinale zu qualifizieren. Dafür ist am Sonntag ein Sieg beim TV Bühl nötig. «Wir fahren dort mit viel Selbstvertrauen hin», sagte Diagonalangreifer Paul Carroll. In der Viertefinal-Serie «Best of three» liegen die Volleys gegen Bühl mit 1:0 Siegen in Führung.

Allerdings mussten die Berliner in der ersten Begegnung vor einer Woche in eigener Halle überraschend einen Satzverlust hinnehmen. Auch deshalb warnte Manager Kaweh Niroomand: «Wenn wir unser Potenzial nicht abrufen, kann es eng für uns werden. Bühl spielt in einer kleinen, flachen Halle und ist dort immer für eine Überraschung gut.»

Ein entscheidendes drittes Spiel würde am 29. März in der Max-Schmeling-Halle stattfinden. Setzen sich die Berliner durch, treffen sie im Halbfinale ab dem 8. April höchstwahrscheinlich auf die United Volleys RheinMain. Die Frankfurter haben sich als Hauptrunden-Dritter in ihrem Viertelfinale mit zwei 3:0-Siegen gegen den TSV Herrsching behauptet.

Rechtzeitig zur entscheidenden Meisterschafts-Phase kann Trainer Roberto Serniotti personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Zuspieler Sebastian Kühner steht nach überstandener Bauchmuskelzerrung als Alternative zu Tsimafei Zhukouski wieder zur Verfügung. Auch Außenangreifer Steven Marshall kam nach seiner Sprunggelenkverletzung gegen Istanbul schon wieder zur Kurzeinsätzen.

