Grüne sehen «Tabubruch» wegen Antrags von CDU, FDP und AfD

Ein gemeinsamer Antrag von CDU, FDP und AfD im Berliner Abgeordnetenhaus hat bei den Grünen für Empörung gesorgt. Fraktionschefin Silke Gebel sprach am Donnerstag am Rande der Parlamentssitzung von einem «gefährlichen Tabubruch». Ein solches Zusammengehen mit der AfD habe es bisher in keinem Landtag gegeben. «FDP und CDU machen einen großen Fehler, wenn sie mit einer Partei gemeinsame Sache machen, bei der Politiker immer wieder durch unsoziale, menschenverachtende oder gar rassistische Beiträge auffallen», sagte Gebel. In dem von der FDP initiierten Antrag fordert die Opposition ein Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Regierungsmitglieder.

